На Киевщине алабай совладельца 'Студия 'Квартал 95' порвал домашнего песика. Подробности и фото

В Киевской области алабай, который выбежал с территории фермы Dubky, набросился на собаку местного жителя и сильно ранил ее. Заведение, из которого сбежал четвероногий нападающий вероятно принадлежит совладельцу "Студия "Квартал 95" Борису Шефиру.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Игорь Трубенок. Пострадавшее животное до сих пор возят к специалистам для оказания специализированной помощи.

"Рассказ о том, как алабай совладельца (Студия "Квартал 95") Бориса Шефира нашу маленькую Китти порвал", – говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, 27 августа вечером его жена прогуливалась вдоль геологического памятника Украины "Змиевы валы" с собакой Китти. В какой-то момент с территории фермы "Dubky", "ворота которой почти никогда не закрываются", выбежала среднеазиатская овчарка (алабай), которая, по его словам, до этого время от времени нападала на местных бегунов или велосипедистов. Пес набросился на домашнее животноедомашнего любимца, начал его "рвать", а потом убежал.

"Мы отвезли Китти в ветклинику где ее и оставили для лечения, вернулись обратно и вызвали полицию. Рабочие фирмы немного думали упасть на мороз, но не получилось потому что алабаиха убежала и вернулась уже при полицейских. Сейчас дело у нашего участкового", – уточнил Трубенок.

Впоследствии, по словам Игоря, к ним обратились владельцы фермы, которых они идентифицировали как Елена и Борис Шефиры, сравнив фото женщины в соцсетях, а "мужчина назвал сам себя Борис".

По словам хозяина пострадавшей собаки, они оплачивали лечение Китти – ее до сих пор раз в день привозят в ветеринарную клинику на чистку ран.

"Ну а в этот момент семья Бориса и Елены Шефиров решили, что сделать единственную правильную вещь в этой ситуации: оплатить лечение и извиниться, что-то сделать с свободно бегающей за пределами фермы алабаихой, то немного западло. Не время и возможности у них нет (30 тыс. грн), и их ветврач сказал, что столько в стационаре Китти держать не надо было ... Сейчас они сидя за границей лепят отмазки, почему они нам ничего не должны, а даже если и должны, то мы их должны хорошо попросить. Еще Елена посоветовала не ходить возле "Валов, которые ей не принадлежат, потому что она безопасность не гарантирует", – резюмировал Трубенок.

