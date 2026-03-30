На Киевщине 18-летний мотоциклист на скорости въехал в трактор: есть погибший. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области мотоцикл на скорости протаранил трактор. В результате ДТП 18-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 29 марта в 20:39 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сулимовка Бориспольского района.

По предварительной информации, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Kawasaki, столкнулся с культиватором, который был прицеплен к трактору, и двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту смертельной аварии следователи начали досудебное расследование (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!