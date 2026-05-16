На блокпосту на бешеной скорости сбил насмерть нацгвардейца, а его коллегу травмировал: в Киеве суд вынес приговор водителю. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который совершил смертельное ДТП. Злоумышленник на большой скорости на блокпосту сбил насмерть военнослужащего, а его коллегу травмировал.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступник приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять авто на 3 года.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры объявлен обвинительный приговор водителю, который в Святошинском районе на блокпосту совершил наезд на двух военнослужащих Нацгвардии", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, смертельное ДТП произошло в июле 2023 года. Водитель, которому на тот момент было 23 года, во время действия комендантского часа ехал по Берестейскому проспекту со скоростью не менее 134,52 км/ч. Приближаясь к блокпосту, обозначенному запрещающими дорожными знаками "STOP – контроль", а также знаками, которые обязывали водителей снизить скорость, злоумышленник вовремя не сделал этого.

Как следствие, он сбил на двух военнослужащих, которые несли службу на этом месте. Один из них от полученных травм погиб на месте, другой получил телесные повреждения средней степени. Далее, пытаясь остановить легковушку, водитель протаранил две машины, которые находились неподалеку блокпоста.

Святошинский районный суд поддержал позицию прокурора и признал обвиняемого виновным в совершении смертельного ДТП.

