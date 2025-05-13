Мужчину, который оскорбил украинских военных в Киеве, заставили извиниться. Видео

В Киеве заставили извиниться местного жителя, который позволил себе пренебрежительные высказывания в сторону украинских военных и их родных. Он заявил, что воины Сил обороны на фронте "зарабатывают бабло" и "забирают жизни".

Видео дня

Инцидент произошел на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе, и делом занялись столичные правоохранители. В Telegram-канале "Киев Оперативный" вечером 12 мая уже опубликовали видео с извинениями киевлянина.

Мужчина признал, что был в состоянии алкогольного опьянения и "вел себя неправильно". Он пообещал, что "такого больше не будет".

"Был выпивший, вел себя неправильно. Прошу прощения. Такого больше не будет, каюсь", – сказал местный житель.

На вопрос, уважает ли он воинов Сил обороны, киевлянин ответил: "Конечно" и добавил "Слава Украине".

Отметим, что после того, как видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях, делом занялись правоохранители Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

На нарушителя патрульные составили админпротокол по части 2 статьи 178 (в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП. Кроме того, оперативники отрабатывают заявления мужчины относительно защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель маршрутного автобуса нахамил военной с контузией и назвал ее "пьяным быдлом". При этом никто из пассажиров не вступился за защитницу Украины.

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