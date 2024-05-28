Могли спровоцировать всплеск инфекционных болезней: в Украине разоблачили злоумышленников, хранивших медотходы с нарушениями. Фото и видео

Правоохранители разоблачили предпринимателей в нарушении правил обращения с опасными медицинскими отходами, которые могли спровоцировать всплеск инфекций. Они хранились в подпольных складских помещениях Киева, Киевской и Винницкой областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

"Установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью заключили с учреждениями здравоохранения соглашения по сбору, перевозке, хранению, обезвреживанию и удалению опасных медицинских отходов. В нарушение закона руководство предприятия разместило указанные отходы на подпольных складах и других местах при зарегистрированном месте осуществления деятельности в Житомире", – рассказали в НПУ.

Как отметили в Офисе генпрокурора Украины, в течение 2022-2023 годов подозреваемые заключили договоры с учреждениями здравоохранения в Киевской, Житомирской и Винницкой областях на сбор и утилизацию инфекционно опасных медицинских отходов. Хотя не было необходимых мощностей и складских помещений для их хранения. Предприниматели подыскали такие помещения и обеспечили перевозку отходов из медицинских учреждений.

Правоохранители провели 10 обысков с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Украины и Госпотребслужбы на производственных мощностях, в офисах и складских помещениях, а также по местам жительства фигурантов.

Были обнаружены отходы на площади более 300 м кв. Среди них – капельницы, шприцы, катетеры и другие средства разового использования. Они сохранялись с нарушением лицензионных требований и законодательства об отходах, что могло привести к распространению инфекционных заболеваний.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а директору, двум совладельцам и менеджеру ООО следователи объявили о подозрении по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция в рамках уголовных производств изъяла у экснардепа Виктора Медведчука почти 300 произведений искусства разных авторов. Эксперты Национального художественного музея установили, что 112 из изъятых картин имеют художественную ценность.

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