'Мне Федоровна закрывала рот и била': в Киеве маленькая девочка пришла из садика со ссадинами на шее

В киевском детском садике №513 в Голосеевском районе скандал. Родители маленькой девочки, которой всего 2,9 годика, заявили, что воспитательница ясельной группы била их ребенка. На ее шее остались глубокие царапины, которые в садике замазали зеленкой. Дома девочка рассказала, что воспитательница била ее по губам и по шее. Прошло уже несколько дней, но в полиции района до сих пор заявление родителей не зарегистрировали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Била по шее и закрывала рот

В среду, 11 октября, киевлянка Анастасия Настека отвела свою дочь, которой всего 2 года и 9 месяцев, в детский садик №513 в Голосеевском районе столицы. А уже примерно в 10 часов позвонила воспитательница Светлана Никитина и сказала, что нечаянно поцарапала замком от кофты шею девочке. Царапины она замазала зеленкой.

Днем папа забрал дочь. И уже дома девочка начала рассказывать и показывать на себе, как ее обижала воспитательница.

Видео дня

На видео, которые сняли родители, ребенок называет воспитательницу "Федоровна". И показывает, как та била ее по шее, прикрывала рот, чтобы она не плакала, и говорила "закрой свой рот". По словам мамы, воспитательница делала это потому, что девочка хотела домой и плакала.

"После того, как я опубликовала пост об этом в соцсети, другие родители стали писать и спрашивать, что произошло. Я рассказала. Они стали обсуждать между собой, и кто-то сообщил, что у одной девочки тоже родители увидели рану, замазанную зеленкой. Тогда воспитатель сказала, что ее кто-то укусил. Это ясельная группа, там маленькие дети, которые еще не могут рассказать. Моя дочь старше – и она уже хорошо разговаривает, поэтому она сумела все это нам показать и рассказать", – говорит мама Анастасия.

Полиция не приняла заявление от родителей

После этого вечером родители позвонили на "102". Там им сказали приехать и написать заявление, заверили, что круглосуточно дежурит представитель ювенальной службы.

Однако, когда родители с дочкой приехали в отделение, к ним никто из ювенальной полиции даже не спустился.

"Они позвонили в садик, им там сказали, что просто поцарапали ребенка замочком от кофточки. И у полиции уже была своя версия. Заявление у нас не хотели принимать. Они говорят, что недостаточно доказательств", – говорит Анастасия.

Родителям пришлось обращаться к адвокату, и уже подавать заявление в суд на невыполнение служебных обязанностей полицейскими. Однако до сих пор заявление в Голосеевском отделении полиции Киева не зарегистрировано.

Через пять дней создали комиссию

За несколько дней на ситуацию в садике никто не отреагировал. Комментировать ситуацию нам заведующая садиком Людмила Капустян отказалась, сослалась на то, что сейчас работают комиссии, поэтому она до окончания расследования ничего говорить не будет.

Мы связались с управлением образования Голосеевской администрации столицы. Там нам ответили, что 16 октября (через пять дней после происшествия) создана комиссия, которая на следующий день уже побывала в садике.

В садике якобы ведется внутреннее расследование. Воспитательница и ее помощница получили выговоры. Но не за то, что били ребенка, а за то, что не доложили о ситуации заведующей.

"В садике объяснили, что не смогли расстегнуть замок на кофточке у девочки и снимали ее через голову, поэтому поцарапали ее. Обработали рану зеленкой. Воспитательница переживает, она много лет работает в садике, имеет высшее образование. Пока еще идет расследование всех обстоятельств. Родители передали нам видео, медицинские заключения", – сказали в отделе образования РГА.

Девочка плохо спит и отказывается идти в садик

Сейчас дочь Анастасии отказывается ходить в садик. По словам мамы, она даже не хочет, чтобы та ее одевала и куда-то вела, потому что боится, что ее снова отведут в садик.

"Соглашается только, когда папа ее собирает и ведет на улицу. А когда мы ехали в полицию, то дочь очень боялась, говорила, что полиция ее заберет. Плакала по дороге. Ночью плохо спит, стонет, просыпается часа в 2-3 ночи", – говорит мама.

Семейный врач осмотрела ребенка, в заключении написала, что у девочки царапина, ссадина, волдырь, состояние средней тяжести. И рекомендовала провести судебно-медицинскую экспертизу и проконсультироваться с психологом и неврологом.

В консультационном центре врач-невролог сделал заключение, что у ребенка острая реакция на стресс.

К сожалению, подобные ситуации, когда ребенок в детстве подвергся насилию, несправедливости, могут влиять на его дальнейшее состояние. У него могут появиться проблемы с учебой, тревога, депрессия, чувство неполноценности.

В данной ситуации никто из взрослых, кто должен был среагировать на сложившуюся ситуацию, провести проверку и наказать виновных, ничего так и не сделал. Представители образования просто стараются списать все на родителей, а полиция в очередной раз показала несостоятельность своей ювенальной службы.