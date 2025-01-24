Мэра Ирпеня заключили под стражу с залогом в 30 млн грн: в чем его обвиняют. Фото и видео

Печерский суд Киева в пятницу, 24 января, избрал меру пресечения городскому голове Ирпеня Александру Маркушину, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года. Он взят под стражу до 22 марта 2025 года с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

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Также до этой даты он отстранен от работы. Сам Маркушин назвал дело против себя "заполитизированным и заказным" и заявил, что будет подавать апелляцию, передает "Суспільне".

Дело связано с выездом Маркушина за границу с 24 августа по 30 августа 2022 года.

По данным следствия, мэр Ирпеня ехал в Италию не за помощью военных, а увидеть двухлетнего сына.

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения Киевской ОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ДБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизированное и заказное от моих оппонентов", – сказал Маркушин на заседании суда 24 января.

Чиновник добавил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На момент выезда за границу он не видел ребенка полгода, как его вывезли за границу после начала боевых действий на Киевщине.

"Я, как отец-одиночка, имею право выезжать за границу без системы "Шлях". Я один воспитываю своего сына, у которого, к сожалению, умерла мама. И в то время он был в Италии как беженец. Имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально", – написал Маркушин в Facebook.

Он также сказал, что на день рождения сына пригласил депутатов горсовета Ирпеня Александра Пащинского и Владимира Карплюка. Именно бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк и написал заявление на него в ГБР, говорит Маркушин.

Прокурор по делу указал со своей стороны, что подозреваемый не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.

Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 млн гривен.

Защита Маркушина заявила, что в настоящее время подозрение необосновано. Впоследствии адвокат отметил, что берет на поруки подзащитного и просил отказать в ходатайстве содержания под стражей.

"Будем подавать апелляцию и оспаривать это незаконное решение", – прокомментировал Маркушин судебное решение.

В мае 2024 года в горсовете Ирпеня и у Маркушина прошли обыски. В полиции тогда заявили, что по заявлению депутата Ирпенского городского совета возбуждено дело о растрате имущества.

Что известно об Александре Маркушине

Маркушин работает в мэрии Ирпеня с 2010 года, когда на местных выборах был избран депутатом VI созыва от партии "Удар" по избирательному округу № 5.

На местных выборах 2015 повторно избран депутатом горсовета VII созыва от партии "Нові Обличчя".

В августе 2018 года назначен на должность первого заместителя мэра Ирпеня.

В октябре 2020 года избран мэром Ирпеня от партии "Нові Обличчя".

По данным движения "Чесно", в 2021 году во время маркерных голосований Маркушин поддержал застройку заплав у Романовки и Стоянки, застройку лагеря "Восток" и изменение статуса леса и перевод его в ландшафтный парк "Потоки", что предусматривало застройку. Также голосовал за покупку по завышенной цене нежилого помещения у застройщика, приближенного к экс-меру Ирпеня Карплюка.

24 марта 2022 года Маркушин получил орден "За мужество" III степени "за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков".

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГБР заявили, что поймали с поличным адвоката из Днепра, который за взятки помогал ухилянтам. Следствием установлено, что за 12 тыс. долларов он обещал предоставить весь "спектр услуг" одному из "клиентов".

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