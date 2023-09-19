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Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Глеб Иванов
Криминал
3 минуты
210
Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и членов организованной преступной группы, совершивших ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с завладением денежными средствами граждан Украины мошенническим путем.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, органами прокуратуры города Киева совместно с Департаментом киберполиции ЧП Украины и следственным отделом Печерского УП ГУНП в городе Киеве разоблачены члены организованной преступной группы. Ими оказались граждане Украины, жители Одесской области.

Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников
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Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Согласно материалам следствия, участники группы разработали общий план преступных действий, направленный на завладение средствами граждан Украины. Для реализации схемы участники создали ряд тематических Telegram-каналов, связанных с инвестиционными проектами по торговле финансами и криптовалютой.

Среди них "yar invest", "yar investment", "yargoldinv", "яр фринчер", "ян фринчер", "яр", "амир миллионер", "рамзанов амир", "инвестиции амира", "ramzantrade", " investramzanov" и другие.

Подписчики, воспринимая информацию, изложенную на странице такого аккаунта как правдивую, "инвестировали" для дальнейшего получения прибыли, осуществляя денежные переводы на банковские карты злоумышленников, после чего последние останавливали переписку и блокировали потерпевших.

Для увеличения объемов аудитории Telegram-каналов члены организованной группы наладили их рекламирование через спам-рассылку. При этом они использовали аккаунты реальных пользователей, которыми завладевали с помощью заранее созданных ими фишинговых ботов, маскировавших под официальные чат-боты энергетической компании ДТЭК.

Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников
Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

По такой преступной схеме злоумышленники совершили несанкционированное вмешательство более 15 тысяч аккаунтов и систематически завладевали мошенническим путем денежными средствами граждан Украины.

Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников
Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Организатору и членам преступной группы предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361-1 УК Украины.

Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Компьютерная техника и серверное оборудование, служившее орудием совершения уголовных правонарушений, изъята. Работа фишинговых ботов заблокирована.

Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции ЧП Украины.