Маскировались под чат-боты ДТЭК: в Киеве разоблачили группу финансовых мошенников

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и членов организованной преступной группы, совершивших ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с завладением денежными средствами граждан Украины мошенническим путем.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, органами прокуратуры города Киева совместно с Департаментом киберполиции ЧП Украины и следственным отделом Печерского УП ГУНП в городе Киеве разоблачены члены организованной преступной группы. Ими оказались граждане Украины, жители Одесской области.

Видео дня

Согласно материалам следствия, участники группы разработали общий план преступных действий, направленный на завладение средствами граждан Украины. Для реализации схемы участники создали ряд тематических Telegram-каналов, связанных с инвестиционными проектами по торговле финансами и криптовалютой.

Среди них "yar invest", "yar investment", "yargoldinv", "яр фринчер", "ян фринчер", "яр", "амир миллионер", "рамзанов амир", "инвестиции амира", "ramzantrade", " investramzanov" и другие.

Подписчики, воспринимая информацию, изложенную на странице такого аккаунта как правдивую, "инвестировали" для дальнейшего получения прибыли, осуществляя денежные переводы на банковские карты злоумышленников, после чего последние останавливали переписку и блокировали потерпевших.

Для увеличения объемов аудитории Telegram-каналов члены организованной группы наладили их рекламирование через спам-рассылку. При этом они использовали аккаунты реальных пользователей, которыми завладевали с помощью заранее созданных ими фишинговых ботов, маскировавших под официальные чат-боты энергетической компании ДТЭК.

По такой преступной схеме злоумышленники совершили несанкционированное вмешательство более 15 тысяч аккаунтов и систематически завладевали мошенническим путем денежными средствами граждан Украины.

Организатору и членам преступной группы предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361-1 УК Украины.

Компьютерная техника и серверное оборудование, служившее орудием совершения уголовных правонарушений, изъята. Работа фишинговых ботов заблокирована.

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции ЧП Украины.