Малыша, которого мать оставила в квартире Киева и уехала, ждет новая патронатная семья. Фото

Мальчика, которого в возрасте 7-ми месяцев нашли истощенным и брошенным в Киеве, теперь ждет новая патронатная семья. Пока ребенок был заперт в квартире, его 17-летняя мать на 5 дней уехала в другой город.

Сейчас малышу ничего не угрожает. Об этом рассказала директор КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1" Евгения Григорьева, передает hromadske.

Что известно

На днях правоохранители Киева сообщили о подозрении 17-летней девушке, которая в январе на несколько дней оставила 7-месячного сына в опасности. Несовершеннолетняя мать на пять дней уехала в Харьков, а ребенок находился сам в закрытой квартире – ее в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мальчик провел в реанимации больницы более 5 месяцев. Тяжелое состояние ребенка было вызвано не только тем, что малыш несколько дней был без воды и еды, но и тем, что мать и раньше не заботилась о сыне. Младенца плохо кормили, редко меняли подгузники, мальчик все время был в постели, в результате чего возникли пролежни.

Сейчас малышу исполнилось 1,5 года – он фактически готов к выписке из больницы, и уже есть патронатная семья, готовая его принять. После нескольких раундов общения Евгения Григорьева описывает ее как "профессиональную семью", готовую к возможным вызовам.

"Когда с ним играю, то я на него смотрю и думаю: "Боже, ребенок, ты будешь классным мужчиной, и хорошо, что в твоей памяти не будет всего того, что произошло", – добавила врач.

Стоит добавить, что по информации полиции биологическая мать мальчика не интересуется его дальнейшей судьбой, а его отец – неизвестен. Вопрос о лишении родительских прав будут решать в судебном порядке.

