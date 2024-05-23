Крещатицкая площадь вместо Майдана Незалежности: как выглядел центр Киева в 1855-1875 годы. Уникальное фото

В течение своего существования Майдан Незалежности в Киеве несколько раз менял свое название, в частности, был Крещатицкой площадью. Как выглядела эта локация в 1855-1875 годах, мы можем узнать благодаря старому фото.

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Раньше здесь даже был небольшой рынок.

"Крещатицкая площадь (Майдан Незалежности. – Ред.), 1855-1875 годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть часть нынешнего Майдана, а также дорогу, ведущую в Софийский собор и сам храм.

Площадь Независимости – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город. В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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