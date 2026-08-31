Командовали ударами по "Охматдиту" в Киеве и журналистам Reuters в Кроматорске: СБУ установила личности военных преступников

Сотрудники СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении российским военным, причастным к совершению военных преступлений. Злоумышленники руководили ракетными ударами по "Охматдиту" и журналистам Reuters в Кроматорске.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно

"Контрразведка, военная контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу в отношении двух военных должностных лиц армии РФ, причастных к ракетным ударам по журналистам информационного агентства Reuters в Донецкой области и больнице "Охматдет" в Киеве", – говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, одним из фигурантов является российский генерал-майор Николай Варпахович — командир 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии вооружённых сил РФ. Как установило расследование, 8 июля 2024 года этот чиновник отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

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Тогда подчиненные Варпаховичу подразделения дальнего авиационного флотананесли по медицинскому учреждению прицельный удар крылатой ракетой "Х-101" класса воздух-земля, запущенную с российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

На момент атаки в больнице находилось более 600 пациентов – к сожалению, погибли два человека, в том числе врач, еще десятки людей получили ранения. Ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила ещё 4 здания, где проводились хирургические операции и лечили детей с онкологическими заболеваниями.

Еще одним фигурантом является российский полковник Александр Лутовинов – командир ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. По данным следствия, он организовал ракетный удар по гостиничному комплексу "Сапфир" в Краматорске 24 августа 2024 года.

В результате этой атаки погиб советник по вопросам безопасности международного информационного агентства Reuters, а еще пятеро его коллег получили ранения различной степени тяжести. По данным следствия, решение о нанесении удара принял заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Алексей Ким, которому СБУ уже заочно сообщила о подозрении. Во исполнение его преступного распоряжения Лутовинов непосредственно отдал приказ подчинённым о запуске баллистической ракеты "Искандер-М" с территории Ростовской области.

"Следователи Главного следственного управления Службы безопасности заочно сообщили Варпаховичу и Лутовинову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей). Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка СБУ задержала во Львове агента РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах базирования украинских военных. По данным спецслужбы, мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал российскому куратору сведения о железнодорожной инфраструктуре, государственных и военных учреждениях.

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