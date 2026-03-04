Командовал ракетным ударом по 'Охматдету' в Киеве: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу. Фото

Сотрудники СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении российскому генералу, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник командовал ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Военная контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали новые военные преступления со стороны российского генерал-майора Сергея Кувалдина – командующего дальней авиации военно-воздушных сил РФ", – говорится в сообщении.

По материалам дела, 8 июля 2024 года чиновник отдал боевой приказ на осуществление ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве. Как установило расследование, военные преступники атаковали медучреждение стратегической крылатой ракетой Х-101 класса "воздух-земля". Ее запуск был осуществлен с российского бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.

В результате обстрела двое гражданских погибли, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Значительные повреждения получили здание и помещение детской больницы с высокотехнологичным оборудованием.

"На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба дальней авиации военно-воздушных сил РФ. Вскоре после ракетного удара по Охматдету рашист получил "повышение" и был назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора", – добавили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

Стоит добавить, что ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Кувалдину, который командовал ракетной атакой по инфраструктуре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ РФ. Злоумышленник под предлогом выполнения оборонных заказов корректировал атаки по Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!