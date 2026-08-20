Кличко показал место попадания российской ракеты в Киеве, где погибло больше всего людей. Видео

В результате террористической атаки РФ в Киеве в четверг, 20 августа, зафиксированы повреждения в трёх районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, причём больше всего жертв – в Соломенском районе.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко. Враг продолжает атаковать исключительно гражданские объекты.

Что известно

"Столица приходит в себя после массированной атаки врага. 12 погибших, более 30 пострадавших. Больше всего людей погибло в Соломенском районе – 8 жителей города. 18 раненых находятся в стационарах городских больниц", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что на местах повреждений в трех районах Киева продолжается ликвидация последствий атаки. Повреждены жилые и нежилые здания, школа, детское медицинское учреждение. Завтра, 21 августа, в столице объявлен Днём траура.

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Впоследствии мэр уточнил, что, к сожалению, по данным медиков, число погибших в Киеве в результате массированной атаки врага на столицу возросло до 15 человек.

Напомним, поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор совершила атаку на Киев и пригороды. Незадолго до полуночи враг нацелил на регион баллистические ракеты и "Цирконы", раздалась серия взрывов. К сожалению, в столичном регионе есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ в четверг, 20 августа, пограничники сбили из пулемета вражескую крылатую ракету. Мобильная огневая группа провела операцию в Киевской области за пределами населенных пунктов.

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