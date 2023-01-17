Киевские полицейские задержали одессита, который за 69 тыс. грн обещал мужчине "документы моряка" без экзаменов. Фото
Правоохранители Киева задержали одессита, пообещавшего мужчине за вознаграждение сделать "документы моряка" без сдачи экзаменов. Свои услуги подозреваемый оценил в 69 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
"Было установлено, что нарушитель в Интернете разместил объявление об услугах по помощи в оформлении документов, необходимых для работы на судах, в том числе и на нефтяных танкерах. Во время общения с "клиентом" мужчина отмечал, что в случае самостоятельного обращения в госучреждения рассмотрение может затянуться на длительное время или вообще в нем будет отказано из-за создания искусственных помех", – рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник обещал за определенную сумму в кратчайшие сроки помочь мужчине получить необходимые документы. Свои слова он подкреплял заявлениями о том, что может повлиять на должностных лиц учебных и медицинских учреждений. При этом "клиенту" не нужно будет куда-либо ходить или сдавать экзамены. Свои услуги одессит оценил в 69 тысяч гривен.
"Последний транш злоумышленник получил в сумме 1100 долларов США Во время задержания он попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был остановлен оперативниками", – добавили в полиции.
По факту злоупотребления влиянием задержанного сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обезвредили преступную группировку, которая "зарабатывала" миллионы гривен на льготном растаможке автомобилей. Дельцы использовали схему со взятками для ввоза в Украину более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили 1,2 млн грн наличными.
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