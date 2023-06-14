Киевская компания после полномасштабного вторжения помогала подсанкционному "Росатому" строить 5 АЭС. Фото и видео

СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить 5 АЭС в разных странах. С начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"СБУ разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, основным заказчиком продукции являлась российская государственная корпорация "Росатом". Она использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.

Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину и запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома".

"Для этого дельцы разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы. При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - подконтрольные "росатому" компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал" по новому маршруту". При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "росатома" осуществляли в режиме онлайн", - подчеркнули в СБУ.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн. гривен. Гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным сообщили о пособничестве государству-агрессору.

В ходе обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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