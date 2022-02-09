Вместо свадьбы – в тюрьму: новые подробности рокового убийства в Киеве

В Оболонском районе Киева встреча пары обернулась настоящей трагедией: мужчина выстрелил в любимую, желая похвастаться оружием. Несмотря на усилия медиков, 37-летняя Алина Кривцова умерла, а стрелку теперь грозит большой срок за решеткой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Григорий Козинец и Алина Кривцова – коренные киевляне. Много лет жили на одной улице Приречной, но в разных домах – всего в 400 метрах друг от друга. У обоих за спиной остался неудачный брак, у каждого – дети.

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По словам собеседников OBOZREVATEL, мужчина был частным предпринимателем, занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей, а в последнее время неофициально работал в столичном такси "Гранд". А вот женщина была заведующей отделом в супермаркете "Сільпо", который находится в торговом центре Smart Plaza тут же – на Оболони.

Пара была знакома уже восемь лет. "Об их отношениях знали все, а родственники Григория подначивали его, что пора бы уже и пожениться. "Понимаете, это как страшный сон – о том, что он мог намеренно убить Алину, не верит никто", – рассказали знакомые пары.

По их мнению, виной всему стала неосторожность: в тот вечер Алина и Григорий устроили посиделки с алкоголем. За три дня до этого мужчине исполнилось 44 года.

Вечером в воскресенье Алина пришла домой к Григорию. Он жил в квартире со своей 69-летней матерью, старшей сестрой и ее дочкой.

"Пара закрылась в его комнате, пили алкоголь и разговаривали. По словам Григория, за два дня до этого он нашел в комнате покойного отца пистолет и решил похвастаться перед любимой. Дурачился, снимая и ставя на предохранитель, но внезапно прогремел выстрел. Пуля попала женщине в голову", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Услышал выстрел, в комнату забежали сестра и мать Григория и оторопели от ужаса: Алина лежала на кровати в крови. Мужчина сразу же позвонил в скорую помощь и полицию, однако приехавшие на вызов медики уже ничем не смогли помочь – ранение в голову оказалось смертельным, женщина скончалась.

Оружие, из-за которого погибла Алина Кривцова – стартовый пистолет, переделанный для отстрела патронов травматического действия. Действительно ли он был случайно найден – пока неизвестно.

По словам собеседника OBOZREVATEL в полиции, таксисты часто возят с собой оружие. Однако сути дела это уже не изменит: произошло убийство. А вот действительно ли по неосторожности – на этот вопрос должно ответить следствие.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и если суд признает Григория Козинца виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.