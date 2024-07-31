Катались на крышах электропоездов: в Киевской области полицейские установили личности подростков-зацеперов. Фото

Правоохранители Киевской области установили группу несовершеннолетних зацеперов. Подростки в течение двух летних месяцев катались на крышах электропоездов по территории Бучанского района.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителей и их родителей привлекли к административной ответственности.

"В июне-июле 2024 года в соцсетях и пабликах неравнодушные граждане публиковали видео с изображением так называемых зачеперов – молодых людей, которые катались на крышах электропоездов по территории Бучанского района. Правоохранители установили пятерых участников этих событий в возрасте от 13 до 17 лет", – рассказали в пресс-службе.

На днях двух несовершеннолетних участников группы, 16 и 17 лет, составили админпротоколы, по факту нарушения правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте. Кроме того, ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей понесли родители других троих правонарушителей 13,14 и 15 лет.

"В настоящее время ювенальными правоохранителями устанавливаются другие участники данных событий, которые вместе с родителями в скором времени будут приглашены для сборки материалов", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину. От полученных травм житель региона на месте погиб.

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