'Карма не заставила себя ждать': в Киеве оштрафовали водителя, который парковался на газоне. Видео

В Печерском районе Киева местные жители заметили "героя парковки", оставившего свой BMW прямо на газоне. Нарушителя ПДД оперативно догнала карма посредством административной ответственности.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На водителя был составлен протокол, но окончательное решение будет принимать суд.

"В сети интернет распространялось видео, как водитель автомобиля BMW припарковался на газоне в Печерском районе. Это заметили правосознательные горожане, сделали ему замечания, после чего наставник уехал с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные оперативно нашли нарушителя ПДД и вынесли постановление по факту нарушения правил стоянки (штраф 340 гривен) и провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем.

"Напоминаем, что согласно п. 15.10 (е) ПДД Украины, стоянка на газонах запрещается", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Оболони водитель элитного электрокара во время попытки заехать на тротуар застрял на антипарковочной полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".

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