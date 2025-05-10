"Какая продажа оружия? Был давний конфликт и даже суд!" Стали известны новые подробности в деле о расстреле военного и его тещи под Киевом

Убийство военнослужащего ВСУ и его тещи в селе Софиевская Борщаговка Киевской области, которое произошло 8 мая, вызвало большой резонанс. Особенно после того, как полиция завила, что военный ранее продал своему будущему убийце оружие. Однако родственники и соседи утверждают, что этого быть точно не могло, так как семьи давно конфликтовали. Более того, полтора года назад даже судились.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

"Дочка, беги!"

Семья военного жила в частном доме в Софиевской Борщаговке много лет. Катерина и ее муж Виталий Пиндюра, их ребенок-школьник и мать женщины – Виктория Дмитриевна.

Как стало известно OBOZ.UA, Виталия в конце декабря 2023 года призвали на службу в рядах Вооруженных сил Украины, и в последнее время находился в районе Покровска Донецкой области. Он отвечал за подвоз боекомплекта на позиции.

В тот трагический день около 12 часов Виталий приехал с фронта домой – дали отпуск. Его теща проходила лечение в одной из больниц Киевской области, но после процедур каждый день возвращалась. Виталий и Катерина решили съездить и забрать маму. Когда приехали, то женщины сразу пошли в дом, а военный остался в автомобиле поговорить по мобильному с побратимами.

Спустя несколько минут мама и дочь услышали очередь выстрелов. Теща военного открыла дверь и выглянула во двор, чтобы узнать, что происходит. В этот момент в их двор уже вошел сосед Виктор с автоматом в руках. Виктория Дмитриевна пыталась закрыть дверь, но ей это не удалось. Сосед выпустил в нее очередь, говоря при этом, что не простит ей… смерть его собаки.

Женщина перед смертью успела крикнуть Катерине: "Дочка, беги!", и той удалось через окно выбраться к соседям и вызвать помощь.

А на улице женщина увидела тело мужа и много осколков и поняла, что за автоматную очередь они слышали с мамой...

На видео с камер наблюдения зафиксировано, как Гончарук стреляет в автомобиль, когда в нем находился Виталий, а затем идет в дом. Когда он расстрелял тещу военного, то вернулся к машине и через разбитое стекло бросил в нее автомат.

Спустя некоторое время его задержали правоохранители.

Все началось с неудачного ухаживания

С соседом Виктором Гончаруком у семьи военного отношения были испорчены давно. По словам соседей, мужчина давно, еще лет 15 назад, пытался ухаживать за Викторией Дмитриевной, но получил отказ. И затаил обиду.

А пять лет назад он женился, и его супруга якобы сильно ревновала и пыталась настроить Виктора против соседки.

"Некоторое время тому у Гончаруков умерла собака. Виктор с женой обратились к экстрасенсу, и тот рассказал, что к этому причастна Виктория Дмитриевна. Об этом он рассказывал всем соседям. Мы же говорили ему, что у его собаки был энтерит, и это можно было проверить, сделав анализы. Ведь наши собаки тоже сильно переболели. Но он никого не слушал", – рассказали OBOZ.UA соседи подозреваемого в убийстве и его жертв.

Также они рассказали, что Виталий защищал тещу, потому тоже стал объектом ненависти Виктора. Летом 2023 года Виктор Гончарук ударил его тещу, за это Виталий ударил его в ответ. И Гончарук подал в суд. За причинение легких телесных повреждений Киево-Святошинский районный суд Киевской области в ноябре 2023 года обязал Виталия заплатить штраф в 1 700 грн.

После убийства полиция сообщила, что будто бы месяц назад военнослужащий продал оружие соседу за 1000 долларов. А в день трагедии между ними произошел конфликт по поводу оплаты: военный якобы требовал от покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

"Не может такого быть, что, находясь в таких конфликтных отношениях, Виталий мог продать Гончаруку оружие. Может, полиция это заявила, руководствуясь словами Гончарука? Но как можно такое утверждать и верить убийце?" – возмущаются соседи.

Они надеются на честное, объективное расследование убийства. Сейчас Виктор Гончарук находится под стражей без права внесения залога – такую меру пресечения 9 мая избрал суд.

Полицейские Киевщины сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного убийства двух лиц, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.