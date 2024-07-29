Изъято продукции на 365 млн грн: в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению жидкости для электронных сигарет

Правоохранители Киевской области прекратили деятельность подпольных цехов, в которых производили жидкость для электронных сигарет. В ходе обысков было изъято продукции на 365 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Организаторам бизнеса грозит уголовная ответственность.

"По данным следствия, группа лиц организовала в Киеве и Киевской области нелицензированное производство жидкости, используемой в электронных сигаретах. В подпольных цехах обустроили производственную линию по производству контрафактной продукции в промышленных масштабах. Изготовленные заправки для вейпов сбывали оптовыми партиями через интернет по всей территории Украины", – рассказали правоохранители.

Как отметили в прокуратуре, противоправную деятельность прикрывали документами общества, специализирующегося на оптовой торговле табачными изделиями. Однако в налоговые органы оно отчитывалось о том, что не осуществляет предпринимательскую деятельность. Деньги за реализацию подакцизной продукции тратились на криптовалюту, дорогие автомобили, брендовые вещи и т.д.

"Из незаконного оборота изъята подакцизная продукция на 365 млн грн, оборудования, автомобиля и более 6 млн грн в эквиваленте. Такой результат стал возможным благодаря слаженной работе детективов ТУ БЭБ в Киевской области и оперативных подразделений Киберполиция под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры", – добавил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевщины Андрей Сваток.

По фактам фактов незаконного изготовления, хранения, транспортировки и сбыта подакцизных товаров и легализации имущества, полученного преступным путем, возбуждено уголовное производство. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили масштабную схему растраты более 100 млн грн госсредств на закупки для ВСУ. В частности, должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов госучреждений ВСУ и подконтрольные физические лица-предприниматели заключали прямые договоры по поставкам топливной древесины.

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