Изъят товар на 15 млн грн: в Киеве разоблачили злоумышленников, распространявших контрафактную табачную продукцию. Фото

Детективы БЭБ совместно с пограничниками разоблачили организованную группу, распространявшую контрафактную табачную продукцию в Киеве. В ходе обысков был изъят товар на 15 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службах Бюро экономической безопасности и ГПСУ. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили организованную группу лиц, незаконно распространявших контрафактные табачные изделия в Киеве. В частности, они хранили, сбывали и доставляли заказчикам незаконно изготовленный табак для кальяна и электронных сигарет без марок акцизного налога.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что в незаконную деятельность организаторы привлекли более 30 доверенных лиц, которые за денежное вознаграждение фасовали, перевозили, принимали заказы и продавали контрафактную табачную продукцию. Также они предоставляли собственные карточные счета для расчетов с покупателями. Свою противоправную деятельность группа тщательно скрывала: во время общения использовались заранее оговоренные фразы и определенные алгоритмы действий", – уточнили в БЭБ.

Так, для реализации незаконно изготовленных подакцизных товаров злоумышленники использовали ФЛП, имеющую лицензию на розничную торговлю и арендующую принадлежащее адвокату помещение. Кроме того, зафиксированы случаи отравления контрафактной продукцией.

Были проведены обыски в шести магазинах розничной торговли, транспортных средствах, трех складских и офисных помещениях, по адресам проживания организаторов. Стражи порядка изъяли более 20 тысяч упаковок контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 15 миллионов гривен, а также компьютерную технику, мобильные телефоны и авто.

По факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители обнаружили и обезвредили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. Незаконно созданную продукцию продавали по всей стране.

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