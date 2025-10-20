Изъяли 'товара' на 27 млн грн: полицейские ликвидировали канал поставки кокаина из Испании в Киев и Одессу. Фото и видео

Правоохранители ликвидировали транснациональный наркотрафик из Испании и помешали попаданию на "черный" рынок наркотиков на 27 млн грн. По результатам проведенных спецопераций в Киеве и Одессе было изъято 5,7 тыс. доз "товара".

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Правоохранители установили, что трансфер кокаина из Королевства Испания в Украину, а именно в Киев и Одессу, организовала группа злоумышленников. Наркотики переправляли через государственную границу и в дальнейшем направляли сообщникам из обоих городов, используя услуги одной из популярных логистических компаний. С целью обеспечения конспирации "бизнесмены" использовали вымышленные данные получателей.

В Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников – мужчин 38 и 27 лет. У них изъяли прессованные брикеты с кокаином общим весом 3 кг.

Также оперативники разоблачили и злоумышленника из Одессы, который, кроме кокаина, реализовывал "клиентам" из региона и других областей государства каннабис. У него нашли более 1,1 кг кокаина, 1,6 кг каннабиса, 114 растений конопли, оборудование для культивирования наркосодержащих растений, электронные весы, мобильные телефоны, "черновые" записи и транспортные средства.

"По результатам проведения следственных действий полицейские предотвратили попадание на "черный" рынок в целом более 5,7 тыс. доз наркотиков. Сбыт такой партии наркотовара мог принести дельцам около 27 млн грн незаконной прибыли", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении – суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению наркотиков и психотропов, а также к их сбыту на территории Киевской и Полтавской областей. Во время обысков у них изъяли "товара" на более чем 3,5 миллиона гривен.

