Изнасиловал женщину на Киевщине: в Украине будут судить российского оккупанта

В Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к совершению военных преступлений. Злоумышленник изнасиловал жительницу Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обвиняемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

"Следователи Главного управления Национальной полиции в Киевской области продолжают расследовать военные преступления, связанные с жестоким обращением с гражданским населением столичного региона", – говорится в сообщении.

Так, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, который во время оккупации села Андреевка угрожал местным жителям убийством, чтобы подавить сопротивление.

"Также пользуясь беззащитностью гражданской женщины, оккупант ее изнасиловал, причинив физические и нравственные страдания", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские сообщили о подозрении оккупанту, который входил в состав батальона "Волки" 16-й бригады ГРУ генштаба РФ.

Во время оккупации села Качалы Бучанского района, в марте 2022 года, он вместе с другими военными проводил рейды по домам местных жителей. Угрожая убийством, злоумышленник заставил женщину вместе с малолетними детьми покинуть собственный дом до завершения оккупации.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!