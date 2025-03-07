Избили владельцев квартиры и, угрожая гранатой, ограбили: в Киеве задержали четырех рецидивистов. Фото

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин и женщину, которые, по информации следствия, причастны к ограблению. Злоумышленники избили владельцев квартиры, а затем, угрожая гранатой, отобрали мобильные телефоны и деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась 18-летняя киевлянка, которая сообщила, что в ее квартиру в Соломенском районе ворвались неизвестные.

"Злоумышленники избили ее мать и отчима, а в дальнейшем один из мужчин получил гранату и угрожал ее взорвать. После этого, нападавшие забрали четыре мобильных телефона, деньги и скрылись", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские обнаружили и задержали нападавших в съемной квартире одного из злоумышленников. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 17 до 34 лет и 38-летняя женщина. Все они жители столицы, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе обыска следователи изъяли вещественные доказательства – мобильные телефоны потерпевших, гранату, а также пакеты с психотропным веществом МДМА. Злоумышленникам сообщили о подозрении, в частности, фактом грабежа, совершенного в условиях военного положения. Суд направил их под стражу без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия , причастен к ограблению. Злоумышленник посреди улицы отобрал гаджет у несовершеннолетнего парня и скрылся.

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