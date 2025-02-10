Избил и ограбил пенсионерку, которая пряталась в переходе во время тревоги: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил 69-летнюю женщину. Злоумышленника напал на пенсионерку, когда она во время воздушной тревоги укрылась в подземном переходе, взяв с собой все свои сбережения и ценные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили уведомление об ограблении в подземном переходе. Заявительница рассказала, что во время воздушной тревоги направлялась к укрытию, где неизвестный мужчина вдруг напал на нее, начал избивать и насильно отобрал сумку.

"В украденной сумке находились документы, золотые серьги, телефон и 44 тысячи гривен. После совершения преступления нападающий скрылся в неизвестном направлении", – добавили в пресс-службе.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его – им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. У него изъяли золотые украшения и часть похищенных денег потерпевшей. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали двух парней, которые, по информации следствия, причастны к грабежу. Злоумышленники решили "отпраздновать" с алкоголем переезд в Киев, а когда им сделали замечания - избили приютивших их владельцев жилья, ограбили, а затем скрылись.

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