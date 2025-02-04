Избиение несовершеннолетней девочки на Оболони в Киеве: материалы дела переданы в суд

Правоохранители завершили следствие по факту избиения несовершеннолетней девочки в Оболонском районе Киева. Все материалы направлены на рассмотрение в суд.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Кроме того, на родителей несовершеннолетних составлены админпротоколы.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева в суд направлены ходатайства о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам 15-ти и 11-ти лет, которые избивали по лицу 14-летнюю знакомую (ч. 1 ст. 126 УК Украины)", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, видео избиения девочки на Оболони было опубликовано в соцсетях вечером 23 января. было установлено, что накануне подростки поссорились, а затем начали выяснять отношения с применением силы на спортивной площадке. Остальные две девушки снимали все это по телефону, а видеозапись распространили среди сверстников. После инцидента потерпевшая ушла домой, впрочем родителям ничего не рассказала.

Пострадавшую 14-летнюю девушку допросили ювенальный прокурор и дознаватель в Центре защиты прав ребенка с участием специалиста – психолога. Другие подростки допрошены по методике "зеленой комнаты".

"Учитывая то, что подростки не приобрели возраст, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, на родителей девушек составлены административные протоколы по факту уклонения родителей от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили участников потасовки с участием несовершеннолетней. Произошло это в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!