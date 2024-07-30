Из-за оскорбления поджег авто знакомого: в Киеве задержали рецидивиста и его сообщника. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые сожгли автомобиль знакомого. Как оказалось, они решили это сделать из-за того, что одного из них обидел владелец машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о пожаре на Харьковском шоссе. Местный житель сообщил, что на парковке у дома горит его автомобиль Audi.

"Огонь повредил стоявший рядом автомобиль. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили вещественные доказательства, указывающие, что автомобили загорелись в результате поджога. Также полицейские установили, что к поджогу автомобилей причастны двое 30-летних киевлян. Мужчин задержали", – рассказали в пресс-службе.

Как установили следователи, один из задержанных, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, из-за обиды на знакомого решил отомстить и уничтожить его автомобиль. Он подговорил своего товарища, и они вместе облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В результате пожара был поврежден еще один стоящий рядом автомобиль.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, причинившего имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве трое неизвестных ночью подожгли машину военных, которую должны были отремонтировать в столице. Уничтоженный автомобиль использовался для эвакуации раненных на фронте бойцов.

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