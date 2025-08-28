Из-под завалов удалось достать живыми трех человек: в МВД рассказали о спасательных работах в Киеве. Фото

В Киеве в четверг, 28 августа, после российского обстрела на местах попаданий проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудникам ГСЧС удалось достать из-под завалов живыми трех человек, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно по меньшей мере о 4 погибших. Достали и фрагменты тел – впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены", – рассказал министр.

По словам Клименко, на одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Спасателям удалось достать из-под завалов живыми трех человек – есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди.

Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели.

"Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах – принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела. Каждая минута работы наших экстренных служб – это спасенные жизни и поддержка людей, которые больше всего пострадали от российского террора", – добавил Клименко.

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

