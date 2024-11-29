Хвалил руководство РФ и оправдывал оккупацию Украины: в Киеве задержали блогера-рецидивиста. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали блоггера, который в соцсетях восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора России и оправдывал оккупацию Украины. Ранее он уже имел проблемы с законом из-за распространения кремлевской пропаганды.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

"Да, в Киеве задержан 51-летний блоггер, который уже имеет приговор за распространение кремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторил преступление", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник преподавал в ТикТоке провокационные стримы, в которых восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора России и оправдывал оккупацию Украины.

По факту оправдания, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ МП, сотрудничавшего с российскими оккупантами. 43-летний протоиерей по заказу агрессора сливал информацию о Силах обороны Украины в Харьковском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили жителя Киевской области, который поджег двери помещения почтового отделения. По информации следствия, злоумышленник за обещанное вознаграждение выполнял задачи вражеской спецслужбы.

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