Хотели взорвать автомобиль: в Киевской области предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Национальной полиции предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области. Враг намеревался ликвидировать чиновника с помощью взрывчатки.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали теракт российских спецслужб на территории Киевской области. Благодаря упреждающим действиям удалось предотвратить убийство руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, по имеющимся данным, организацией покушения занималась ФСБ РФ. Враг собирался ликвидировать чиновника с помощью взрывчатки, закрепленной под водительским сиденьем его автомобиля. Бомбу, содержавшую 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила, своевременно обнаружили, изъяли и обезвредили.

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Было установлено, что подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, переехавший в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года ФСБ завербовала его через сына, который выехал с временно оккупированной территории и проживает в России.

Получив инструкции от российских кураторов, фигурант приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и powerbank. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее заложенного для этой цели тайника остальные компоненты для самодельной бомбы.

За несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и закрепил на автомобиле готовое самодельное взрывное устройство. Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон с подключенным powerbank, который обеспечивал кураторам из РФ онлайн-трансляцию для активации взрыва.

"Сразу после закладки взрывчатки исполнитель на автобусном рейсе выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в РФ. По информации СБУ, злоумышленник был задержан на территории Республики Польша при попытке выезда на территорию России транзитом через Беларусь", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры направили запрос в правоохранительные органы Республики Польша об экстрадиции задержанного в Украину. Ему заочно сообщено о подозрении по факту завершенного покушения на террористический акт.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

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