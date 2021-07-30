Хотел проверить на прочность: в Киеве задержали вандала, устроившего погром на стеклянном мосту

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть причастен к повреждению стендов на стеклянном мосту в Киеве. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленник проживал в одном из хостелов города (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уроженца Луцка, 1997 года рождения задержали в порядке статьи 208 КПК. Мужчина объяснил, что приехал в столицу отдохнуть. Во время прогулки по пешеходно-велосипедному мосту он решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи", – рассказали в полиции.

Видео дня

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 34 тысячи гривен до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве ночью, 29 июля, мужчина разбил два стеклянных информационных стенда на пешеходно-велосипедном мосту. В КГГА вандалу предложили самостоятельно сдаться и заплатить штраф.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск был открыт 25 мая 2019 года. Он находится в центральной части Киева и соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пятеро парней арендовали квартиру в центре столицы и устроили там погром ради видео в TikTok.