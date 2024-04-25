Гражданка РФ организовала работу борделей в центре Киева под видом массажных салонов. Подробности и фото

В Киеве задержали гражданку РФ и ее трех сообщников, организовавших деятельность мест разврата под видом работы массажных салонов. Бордели находились в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что организовали незаконный бизнес 45-летняя гражданка России, проживающая в столице и ее 38-летний знакомый. Сообщники арендовали квартиры в Шевченковском районе, где под видом работы массажных салонов наладили деятельность двух борделей. В незаконный бизнес они привлекли еще мужчину и женщину, которые подыскивали "работниц" для работы в салонах, а также занимались поиском клиентов через созданный организаторами преступной группы Telegram-канал", – уточнили в пресс-службе.

Организаторы бизнеса управляли финансовыми потоками, распределяли средства и проводили кастинг по отбору работниц для работы в салонах. В общей сложности для предоставления "услуг" они привлекли восемь женщин. Злоумышленников задержали и изъяли у них деньги, банковские карты, гаджеты и черновые записи.

По фактам сутенерства и создания или содержания мест разврата открыты уголовные производства, а задержанным сообщили о путешествии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили "массажный салон", где клиентам оказывали услуги сексуального характера. Организатором "бизнеса" оказался 31-летний местный житель, который привлек к схеме еще двоих знакомых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!