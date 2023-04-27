Грабил и лишал свободы: оккупанту, издевавшемуся над жителями Киевщины, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному оккупанту, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленник грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Российскому военному грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области вместе с другими военными вооруженных сил России проводил обыски в домах местных жителей. Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, пытавшихся спрятаться от них в подвалах, на улицу и лишал их свободы", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, позже оккупант ворвался в дом 64-летнего местного жителя и, угрожая применить оружие, забрал два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего. Это более 163 тыс. грн.

По факту нарушения законов и обычаев войны подозрение стрелку 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии РФ сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военный страны-террориста РФ в Ирпене расстреливал машины гражданских и брал в плен раненых мирных жителей города.

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