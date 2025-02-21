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Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

Олег Тимченко
Криминал
3 минуты
1,1 т.
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, готовились к теракту по заказу страны-террориста РФ. Наемники должны были изготовить взрывное устройство для дальнейшего подрыва на территории Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и СБУ. Подозреваемым грозит грозит 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, для выполнения враждебной задачи оккупанты дистанционно завербовали двух безработных с Киевщины – 27-летнего наркозависимого и его сожительницу, которые искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. За вознаграждение они должны были изготовить самодельное взрывное устройство для дальнейшего подрыва ТЦК и других органов государственной власти на территории Фастовского района Киевской области.

Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

Было установлено, что злоумышленники по месту своего проживания на Обуховщине хранили значительное количество взрывчатого вещества, изготовленного самостоятельно по заказу спецслужб РФ.

Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

"При обыске с привлечением взрывотехников полиции Киевщины в комнате, где проживают фигуранты, обнаружены и изъяты два килограмма взрывчатого порошкообразного вещества, изготовленного из бытовых химических средств, огнетушитель, который должен был служить контейнером. Также были обнаружены металлические болты и гвозди, мобильный телефон с перепиской с куратором и лист бумаги с инструкцией по изготовлению взрывчатого вещества", – добавили в пресс-службе.

Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео
Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

По факту готовки к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, возбуждено уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт у здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого в начале февраля погиб человек и еще восемь пострадали. Злоумышленниками оказались наркозависимый местный житель и несовершеннолетний студент.

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