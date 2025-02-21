Готовили взрывное устройство для подрыва ТЦК в Киевской области: Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, готовились к теракту по заказу страны-террориста РФ. Наемники должны были изготовить взрывное устройство для дальнейшего подрыва на территории Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины и СБУ. Подозреваемым грозит грозит 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, для выполнения враждебной задачи оккупанты дистанционно завербовали двух безработных с Киевщины – 27-летнего наркозависимого и его сожительницу, которые искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. За вознаграждение они должны были изготовить самодельное взрывное устройство для дальнейшего подрыва ТЦК и других органов государственной власти на территории Фастовского района Киевской области.

Было установлено, что злоумышленники по месту своего проживания на Обуховщине хранили значительное количество взрывчатого вещества, изготовленного самостоятельно по заказу спецслужб РФ.

"При обыске с привлечением взрывотехников полиции Киевщины в комнате, где проживают фигуранты, обнаружены и изъяты два килограмма взрывчатого порошкообразного вещества, изготовленного из бытовых химических средств, огнетушитель, который должен был служить контейнером. Также были обнаружены металлические болты и гвозди, мобильный телефон с перепиской с куратором и лист бумаги с инструкцией по изготовлению взрывчатого вещества", – добавили в пресс-службе.

По факту готовки к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, возбуждено уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали агентов российской ФСБ, организовавших теракт у здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого в начале февраля погиб человек и еще восемь пострадали. Злоумышленниками оказались наркозависимый местный житель и несовершеннолетний студент.

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