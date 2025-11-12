Готовил серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ: разоблачен вражеский резидент. Фото и подробности

Сотрудники СБУ разоблачили резидента ФСБ РФ, который готовил серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ. Им оказался житель временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник готовил серию терактов

"Служба безопасности предотвратила новые попытки ФСБ осуществить серию терактов в Киеве. По материалам дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро в столице Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, благодаря действиям на опережение были сорваны планы врага, а также установлена личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

Как установило расследование, фигурант подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Среди них были его местные знакомые, которые имели украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине. Служба безопасности задокументировала попытку "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, который пересек границу нашего государства через третьи страны.

По прибытии в столицу Украины агент получил от резидента из Крыма координаты тайника, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином. Установлено, что из этого оружия ФСБ поручило агенту осуществить заказное убийство в Киеве медийного лица.

"Также он получил задание от оккупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), спрятанных в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях было бы больше всего сосредоточено людей. Таким образом враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве", – отметили в пресс-службе.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые происходили через резидента из Крыма.

Сейчас следователи СБУ заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В Службе безопасности добавили, что поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Решается вопрос о квалификации преступлений агента-исполнителя. Продолжается расследование в отношении всех участников агентурной сети ФСБ.

