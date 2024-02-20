Готовил и распространял фейки для кремлевских СМИ: киевскому блоггеру сообщили о подозрении. Фото и видео

Правоохранители сообщили о подозрении киевскому блогеру, который готовил и распространял фейки для кремлевских СМИ. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет о Дмитрии Корнейчуке, который для этого использовал собственный YouTube-канал и страницы в популярных соцсетях.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом рассказали в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской городской прокуратуры.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блоггера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине. Злоумышленник отрицал вооруженную агрессию России и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора. Также он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства", – говорится в сообщении.

Для разгона фейков блогер использовал Telegram (6,5 тыс. подписчиков), YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и Twitter. Его сообщения и видеокомментарии активно подхватывали основные российские телеканалы и интернет-издания, которые создавали на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.

В них злоумышленник утверждал, что полномасштабное вторжение в Украину приступило не к Путину и РФ, а к президенту США. И вообще, во всем происходящем – оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины – виновны США.

Кроме того, пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "Звезда", принадлежащий Минобороны РФ. По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения в Россию был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы по поводу внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства.

Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его взрывной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по фактам неоднократного распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора подозреваемому запрещено пользоваться своими страницами в социальных сетях и мессенджерами. Как стало известно нам из собственных источников, речь идет о Дмитрии Корнейчуке.

Как сообщал OBOZ.UA, архимандриту УПЦ Московского патриархата, который "благословил" херсонского коллаборанта Владимира Сальдо на фейковый референдум РФ, сообщили о подозрении. После захвата Херсона он поддержал оккупантов и вошел в ближайшее окружение гауляйтера, став его "духовным наставником".

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