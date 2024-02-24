Госизмена и не только: прокуратура Киева рассказала, сколько расследований преступлений, связанных с агрессией РФ, завершили в столице в 2023 году
Киевские прокуроры в 2023 году передали в суд 163 обвинительных акта по преступлениям, связанным с военной агрессией против Украины. Из них 42 – по фактам коллаборационной деятельности; а 9 – государственной измены.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В отношении виновных было вынесено более 40 приговоров.
Отмечается, что за 2023 год прокурорами по преступлениям, связанным с военной агрессией против Украины, в суд передано 163 обвинительных акта. Среди них:
- по фактам коллаборационной деятельности (42);
- оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной злости РФ, глорификации её участников (37);
- государственной измены (9);
- несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (8);
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирование терроризма (4);
- совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (4);
- финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (1).
Кроме того, в столичной прокуратуре добавили, что при их участии в 2023 году судами вынесено 44 приговора, в частности:
- об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (14);
- незаконная переправка лиц через госграницу Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (9);
- государственную измену (7) и коллаборационную деятельность (6);
- несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (5);
- совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (3).
Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ в результате российских обстрелов в Киеве было повреждено около 800 жилых домов. Около 200 киевлян, среди которых 6 детей, стали жертвами окупантов.
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