Госизмена и не только: прокуратура Киева рассказала, сколько расследований преступлений, связанных с агрессией РФ, завершили в столице в 2023 году

Киевские прокуроры в 2023 году передали в суд 163 обвинительных акта по преступлениям, связанным с военной агрессией против Украины. Из них 42 – по фактам коллаборационной деятельности; а 9 – государственной измены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В отношении виновных было вынесено более 40 приговоров.

Отмечается, что за 2023 год прокурорами по преступлениям, связанным с военной агрессией против Украины, в суд передано 163 обвинительных акта. Среди них:

по фактам коллаборационной деятельности (42);

оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной злости РФ, глорификации её участников (37);

государственной измены (9);

несанкционированного распространения информации о перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (8);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирование терроризма (4);

совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (4);

финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (1).

Кроме того, в столичной прокуратуре добавили, что при их участии в 2023 году судами вынесено 44 приговора, в частности:

об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (14);

незаконная переправка лиц через госграницу Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (9);

государственную измену (7) и коллаборационную деятельность (6);

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (5);

совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (3).

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ в результате российских обстрелов в Киеве было повреждено около 800 жилых домов. Около 200 киевлян, среди которых 6 детей, стали жертвами окупантов.

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