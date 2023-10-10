Год назад страна-террорист РФ нанесла один из самых масштабных ракетных ударов по Киеву: как все было. Фото и видео

10 октября 2022 года, в 8:00, страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела 49 человек пострадали и 7 погибли, были повреждены объекты в нескольких районах столицы.

В тот день агрессор бил исключительно по гражданской инфраструктуре столицы, напоминает OBOZREVATEL. Среди погибших – полицейский и врач "Охматдета", работавшая в отделении трансплантации костного мозга, где спасала детей больных раком крови (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в понедельник, 10 октября 2022 года, в 8:18 в Шевченковском районе Киева прогремели три взрыва с интервалом в 1-2 минуты. Ракеты попали рядом с мостом Кличко на Владимирском спуске, в детскую площадку в парке Тараса Шевченко.

Видео дня

А также было попадание на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко.

Кроме того, попадания были зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы, где враг повредил объекты критической инфраструктуры. В результате серии атак того дня в Киеве погибли 7 человек, а еще 49 были ранены.

Следует добавить, что сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал в промежутке времени 06:47 – 12:24 и стал одним из самых продолжительных с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября террористическая армия Кремля устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

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