Глубокие воронки, поврежденные дома и супермаркет: последствия удара РФ по Киеву в Соломенском районе. Фото и видео

В ночь с 7 на 8 сентября страна-террористка РФ нанесла очередной удар по столице Украины. В Соломенском районе враг повредил, в частности, многоэтажные дома и супермаркет.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На местах работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в ночь на 8 сентября враг нанёс очередной комбинированный удар по Киеву с помощью крылатых и баллистических ракет, а также реактивных дронов. В Соломенском районе северокорейская ракета упала прямо между жилыми домами.

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В результате в зданиях были выбиты окна, во дворе загорелись припаркованные автомобили, а на месте попадания образовалась воронка. К сожалению, именно в этом месте погибли два человека, которые во время тревоги находились на улице.

Кроме того, в этом районе Россия нанесла значительный ущерб супермаркету "Варус", а на месте удара также образовалась глубокая воронка.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений — из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ с вечера 7 сентября и в течение ночи на вторник, 8 сентября, наносила удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадал мирный житель.

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