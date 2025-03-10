Гибель мужчины на станции метро 'Вырлица' в Киеве: в КГГА рассказали подробности трагедии. Фото

Человек, который в воскресенье, 9 марта, погиб на станции Киевского метрополитена "Вырлица", несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов. В результате ЧП временно ограничивали работу метро на этом участке "зеленой" ветви.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на городскую подземку. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

"Вчера, 9 марта, около 21:30 на станции метро "Вырлица" произошел трагический случай. Пассажир грубо нарушил правила использования метрополитена и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм он погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ЧП произошло примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Работы по деблокированию пассажира проводили специалисты ГСЧС.

Кроме того, в результате ЧП 9 марта временно останавливали работу трех станций метро, что привело к значительным неудобствам для пассажиров, особенно в позднее вечернее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева один из пассажиров решил развлечься, спустившись по балюстраде, но получил тяжелые травмы. Событие произошло на станции подземки "Крещатик".

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