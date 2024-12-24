Гибель младенца из-за ошибки врача: в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу

В Киеве суд вынес приговор врачу акушеру-гинекологу частной клиники. Который признан виновным в смерти младенца из-за несвоевременно проведенного кесарева сечения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику присудили срок в тюрьме, а медучреждению, где он работал, выплату компенсации.

"Ювенальными прокурорами Оболонской окружной прокуратуры Киева удалось доказать перед судом вину врача акушер-гинеколога одной из частных клиник Киева. Он во время проведения родов допустил медицинскую ошибку, повлекшую смерть новорожденного ребенка", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что трагедия произошла в мае 2020 года. Во время ведения родов 32-летней женщины врач акушер-гинеколог произвел неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате новорожденный ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней.

Выводом комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца. Действия медика были квалифицированы, как ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия несовершеннолетнему.

При рассмотрении дела суд признал врача виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Это максимальный срок, предусмотренный настоящей статьей.

"Кроме того, судом полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей по взысканию из частной клиники компенсации морального вреда в размере 1 170 000 гривен", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Шевченковский районный суд города Львов полностью оправдал Андрея Слюсарчука, известного под псевдонимом "Доктор Пи". Ему инкриминировали сразу 5 уголовных статей, однако ни по какому делу суд не обнаружил в действиях Слюсарчука состава уголовного преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!