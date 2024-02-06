Гибель людей возле укрытия поликлиники в Киеве: суд отпустил из-под ареста охранника медучреждения

В Киеве суд отпустил из-под домашнего ареста охранника поликлиники №3 Деснянского района Вадима Мошкина. Он не пустил людей в укрытие медучреждения, в результате чего погибли три человека.

Видео дня

Об этом сообщила супруга подозреваемого Татьяна Мошкина, передает издание "Бабель". Ранее суд изменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам жены Вадима Мошкина, следствие по делу охранника уже завершено, поэтому меру пресечения сняли. По версии следствия, Мошкин не пустил людей в укрытие больницы во время баллистического обстрела Киева 1 июня 2023 года. Тогда погибли три человека, из-за чего охранника подозревают в оставлении людей в опасности.

В ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие, однако охранник не пустил их внутрь. Пока люди стучали у двери, обломки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники, в результате чего погибли три человека и еще несколько получили ранения;

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на трагический инцидент в Киеве, где во время ракетных обстрелов погибли три человека из-за того, что их не пустили в бомбоубежище.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Чиновника, непосредственно участвующего в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице, подозревают в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!