Гибель людей у укрытия поликлиники в результате обстрела: в Киеве будут судить троих чиновников. Фото

В Киеве будут судить чиновников, которые отвечали за содержание и обустройство укрытий в Деснянском районе, где возле медучреждения погибли люди. Трагедия произошла 1 июня 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

"Так, 1 июня 2023 года в Деснянском районе столицы, в результате ракетных обстрелов России, погибли две женщины и ребенок, еще 7 человек получили травмы разной степени. По результатам допроса свидетелей-очевидцев установлено, что погибшие и травмированные после сигнала "Воздушная тревога" пытались попасть к укрытию, расположенному в помещении поликлиники в Деснянском районе. Пострадавшие стучали в дверь, чтобы ее впустили внутрь, однако дверь им не открыли. В результате люди погибли и получили травмы на пороге закрытого укрытия", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, завершено, а обвинительный акт направлен в суд. По делу подозреваемыми проходят:

директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации;

заместитель председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;

директор медицинского учреждения и его заместителя.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемые не проконтролировали состояние укрытий и не обеспечили их доступность населению, а также пригодность для использования в случае оповещения "Воздушная тревога", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Деснянского района охранник не пускал в укрытие поликлиники №3 давно, а однажды люди уже попадали под обстрел. Киевляне жаловались на него, но в лечебном заведении мер не принимались.

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