Гибель людей у укрытия поликлиники в Киеве: суд вынес приговор охраннику Вадиму Мошкину. Фото

В Киеве суд вынес приговор охраннику киевской поликлиники №3 Вадиму Мошкину, который 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия. В результате его действий во время российского обстрела погибли три человека, в частности, ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие четыре года он проведет за решеткой.

"Прокурором в суде доказано, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия. Тем самым он лишил людей возможности сохранить себе жизнь. Такие его действия во время ракетных обстрелов Киева вооруженными силами российской федерации повлекли за собой гибель трех человек, среди которых 9-летняя девочка. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, при рассмотрении дела охранник Вадим Мошкин своей вины не признал и в содеянном не раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие, однако охранник не пустил их внутрь. Пока люди стучали у двери, обломки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники, в результате чего погибли три человека и еще несколько получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Деснянского района охранник не пускал в укрытие поликлиники №3 давно, а однажды люди уже попадали под обстрел. Киевляне жаловались на него, но в лечебном заведении мер не принимались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!