Фиктивный брак с украинкой: полицейские Киева разоблачили схему легализации иностранцев в стране. Фото и видео

Правоохранители Киева ликвидировали канал незаконной легализации иностранцев, который, по информации следствия, организовали граждане другого государства. Он заключался в заключении фиктивного брака с украинкой ради вида на временное проживание.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что схему заключения фиктивных браков злоумышленники наладили в начале 2023 года. Организатором бизнеса оказался 48-летний иностранец, проживающий в Киеве. Он приобщил к сделке своего 31-летнего "земляка", который также проживает в столице, и 53-летнюю жительницу Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Сообщники находили потенциальных "клиентов" среди граждан Азербайджана и Узбекистана, желавших беспрепятственно уезжать в Украину и уезжать домой. Иностранцам предлагали фиктивно жениться на гражданках Украины, чтобы иметь возможность получить вид на временное проживание в нашей стране.

После этого "бизнесмены" подыскивали женщин, которые за 2-10 тысяч гривен соглашались вступить в фиктивный брак с иностранцами и помогали мужчинам оформить документы. В общем, за свои "услуги" злоумышленники получали от иностранцев от 1 до 3 тысяч долларов.

Во время обысков у дельцов нашли и изъяли черновые записи с данными "клиентов", деньги, полученные от незаконной деятельности, и автомобиль одного из участников. По этому факту открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали гражданина страны-агрессора РФ в Закарпатье, в 50 метрах от границы со Словакией. Муж несколько месяцев нелегально прожил в Украине, а затем решил бежать в ЕС. Попытка получилась неудачной, к тому же россиянин остался без вещей после встречи с ромами в одном из пограничных деревень.

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