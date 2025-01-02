Фиктивные группы инвалидности за вознаграждение: в Киеве будут судить медработников, посредников и уклонистов. Фото

В Киеве будут судить группу медработников, посредников и военнообязанных мужчин, помогали получить документы о непригодности к службе. Стоимость "услуг" составляла 5-8 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Так, в Киеве будут судить директора и старшую медсестру коммунальной поликлиники, врача-хирурга одного из медучреждений столицы, заведующего эндокринологическим отделением больницы и трех посредников. Они помогали мужчинам получить справки о непригодности к военной службе, что позволяло пересечь государственную границу Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что оформить такие документы стоило от 5 до 8 тысяч долларов США. В дальнейшем их использовали для получения заведомо ложного заключения ВЛК о непригодности к военной службе, оформлении фиктивных групп инвалидности и признании непригодными для военной службы с исключением из учета в ТЦК и СП города Киева и Киевской области", – отметили в пресс-службе.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. Кроме того, будут судить шестерых военнообязанных мужчин. Они воспользовались "услугами" по оформлению справок о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета, чтобы выехать за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили действующие в западных и южных регионах страны новые схемы уклонения от мобилизации. В результате комплексных мероприятий были задержаны шесть организаторов этих сделок.

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