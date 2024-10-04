Femen устроили обнаженную акцию под посольством Ирана в Украине: 'послали' Тегеран и Москву. Фото и видео

Активистки движения Femen в пятницу, 4 октября, устроили акцию у посольства Ирана в Киеве. Таким образом они выразили протест против оказания военной поддержки России Тегераном.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Активистки на мопеде приехали к зданию посольства и разделись прямо перед входом.

Они выкрикивали: "Fu*k Russia", "Fu*k Iran".

Эти же лозунги они написали на своих телах.

Представители посольства не комментировали акцию, хотя выходили из здания и фотографировали.

Как известно, Femen была основана в Украине в 2008 году как международное общественное движение. С тех пор оно прославилось "обнаженными" акциями протеста, в частности против дискриминации женщин и коррупции. Лидером организации является Анна Гуцол.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце стало известно, что РФ получила от Ирана первую партию баллистических ракет ближнего действия Fath-360. Предварительно, речь шла о поставках более 200 ракет.

В то же время, по данным Reuters, весь груз оказался некомплектным, потому что в нем не было пусковых установок к ракетам.

По мнению аналитиков ISW, Тегеран задержал поставки пусковых в Fath-360 из-за решения отправить больше ракет вместо громоздких пусковых, которым Москва может легко найти альтернативу.

Ночью 29 сентября в Волгоградской области РФ дронами был взорван склад минобороны РФ, где хранилась часть иранской баллистики и пусковые.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании Генассамблеи ООН, что Тегеран стремится к переговорам с Западом относительно обвинений в поставке России баллистики. Он отверг эти обвинения и заявил, что Иран не поддерживает войну РФ против Украины.