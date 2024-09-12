Есть уничтоженные цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 12 сентября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью и утром ударными дронами враг в очередной раз атаковал Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших нет. Попадания в жилую или критическую инфраструктуру отсутствуют. Информация о повреждениях в результате падения обломков сбитых вражеских целей не поступала. В двух районах ликвидировано возгорание в поле и пожар травяного настила на открытой местности. Оперативные службы продолжают свою работу", – уточнил Кравченко.

Напомним, ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 и ночью 12 сентября Украина пережила очередную атаку Российской Федерации дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. По состоянию на 9.00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 44 ударных БПЛА.

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