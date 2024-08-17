Есть сбитые вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь на 17 августа атаковала Киевщину с помощью беспилотников-камикадзе. В области работали силы ПВО, в результате падения обломков сбитых вражеских объектов, в частности, произошло возгорание лесной подстилки.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Пятую ночь подряд враг пытается атаковать нашу область ударными дронами. Сегодня ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарим наши силы ПВО за эффективную работу. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что по информации оперативных групп в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки – пожар ликвидирован.

Также повреждена кровля одного частного дома. Падения обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов. Работа по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 17 августа устроили очередную атаку на Украину. Захватчики запустили "Искандер" по городу Сумы и атаковали украинские города 14 дронами-камикадзе.

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