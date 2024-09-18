Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 18 сентября

В ночь на 18 сентября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью и с утра враг атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим военным за надежную защиту! Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – написал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. В одном из районов ликвидирован пожар сухой травы. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 18 сентября нанесли авиационный удар "Шахедом" по городу Сумы. Целью были энергетические объекты, предварительно люди не пострадали.

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